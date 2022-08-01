فاتورة الغاز «ناتجاس» في الإسكندرية.. رابط الاستعلام

مع بداية أول كل شهر، عند مجيء موعد دفع الفواتير لمختلف المرافق، يبحث عدد كبير من أهالى محافظة الإسكندرية، عبر محرك البحث جوجل عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس في المحافظة، لسداد الفاتورة في موعدها، حيث تتيج بعض شركات الغاز الطبيعي، قراءة الفواتير وطرق الدفع إلكترونياً، في إطار ميكنة الخدمات والتحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة المصرية، حيث يمكن للمواطن سداد كافة الفواتير من البيت عبر روابط أتاحتها الحكومة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس 2022، خطوة بخطوة وانت في بيتك، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس 2022

يستخدم كافة عملاء شركة «ناتجاس» للغاز الطبيعي بمحافظة الإسكندرية قراءة عداد الغاز عبر الموقع الإلكتروني المخصص خلال الفترة التي حددتها الشركة للتسجيل الإلكتروني حيث يمكن إتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع «ناتجاس» للغاز الطبيعي من خلال هذا الرابط https://gasreader.natgas.com.eg/

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بالإسكندرية

تبدأ عملية الاستعلام على موقع الغاز من خلال الدخول عبر اللينك، ثم يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي، وكتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة، وتحدد مكان تركيب العداد بالتفصل «المحافظة، المنطقة، القطاع، العمارة، الشقة، الدور، العقار، الشارع، الحي» ثم عند الانتهاء من تسجيل كافة بيانتك تأتي خطوة تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام و الضغط على زر الاستعلام ليظهر لك إجمالي المبلغ المراد سداده عن قيمة الاستهلاك للغاز الطبيعي.