كيفية الحصول على زيادة التموين الجديدة 2022.. مصدر بالوزارة يشرح

يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، في الساعات الماضية، زيادة البحث عن زيادة التموين الجديدة 2022 وكيفية الحصول عليها، وذلك من قبل أصحاب بطاقات التموين بعد إقرار مجلس الوزراء صرف زيادة استثنائية للأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، بقيمة تبدأ من 100 جنيه حتى 300 جنيه، بناء على عدد الأسر المدرجين على البطاقة الواحدة.

كيفية الحصول على زيادة التموين الجديدة 2022؟

وعن كيفية الحصول على زيادة التموين الجديدة 2022، أوضح مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع الأسر المقرر لها صرف زيادة بطاقة التموين والذين جرى حصرهم من قبل الرقابة الإدارية وبلغ عددهم 9 ملايين و100 ألف أسرة، سيحصلون على الزيادة مباشرة من خلال سيستم وزارة التموين الخاص بصرف السلع التموينية، دون التقدم بأي طلبات منهم.

وأضاف المصدر: «لا توجد أي أوراق مطلوبة من حاملي بطاقة التموين للتقدم بها لمكاتب التموين للحصول على الزيادة التموينية الجديدة، إذ حصرت الحكومة الأسر المستحقة من بين 23 مليون أسرة لديها بطاقة تموين، حيث سيحصل على الزيادة كل من تقل معاشاتهم عن 2500 جنيه، أو من يقل دخله الشهري عن 2700 جنيه، وأيضًا الأرامل والمطلقات وأصحاب معاش تكافل وكرامة».

هل يحصل أصحاب بطاقات التموين على مبلغ 100 جنيه نقدا؟

وحول شكل استلام الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية والمحدد بـ 100 جنيه، أكد المصدر أنه بناء على قرار مجلس الوزراء فإن قيمة الـ 100 جنيه سيجري صرفها في صورة سلع تموينية وليس دعمًا نقديًا للأسر المستحقة للدعم وذلك عبر منافذ البقالين بقيمة الزيادة المدرجة لكل بطاقة على حدة، كمساندة من الحكومة لدعم الأسرة الأولى بالرعاية بعد الأزمة العالمية الراهنة التي أثرت على أسعار السلع عالميًا.