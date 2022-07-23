«رفضوا يجوزوه فتاة من العيلة».. مصرع شاب في مشاجرة مع 2 آخرين بالشرقية

لقي شاب مصرعه في مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم بعد رفضهم طلبه بالزواج من إحدى فتيات أسرة المتهمين لكونه متزوج بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

مصرع شاب في مشاجرة بمركز الحسينية

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بتلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا من أهالي قرية قصاصين الشرق التابعة لمركز الحسينية بمقتل شخص في مشاجرة مع آخرين.

وفاة المجني عليه متأثرا بإصابته في الرأس

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وقوع مشاجرة بين القتيل واثنين آخرين بسبب خلافات بينهما وقام أحدهما بالتعدي عليه بالضرب بأداة خشبية ما أدى بإصابته بجرح ونزيف، وقام بعض الأهالي بنقله إلى مستشفى الحسينية المركزي لمحاولة إسعافه ولكنه توفى في اليوم التالي متأثرا بإصابته التي تعرض لها خلال المساجرة مع المتهمين.

التحفظ على الجثة بمستشفى الحسينية وتحويلها إلى الأحرار بالزقازيق

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحسينية المركزي ثم نقله إلى مستشفى الاحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتشريح الجثة.

خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين

وأفاد بعض الأهالي أن المتوفي والمتهمين بينهما خلافات قديمة بسبب طلبه الزواج من إحدى فتيات العائلة الذي قوبل بالرفض نظرا لكونه متزوج، وتجددت الخلافات التي بدأت بمشادات كلامية، تطورت لمشاجرة.

القبض على المتهمين

ألقت الشرطة القبض على المتهمين الاثنين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، التي تولت التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وإعداد تقرير طبي لبيان سبب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.