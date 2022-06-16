مصرع فتاة في حادث بالغربية: كانت في طريقها لحجز فستان الخطوبة

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية سملا بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، بسبب وفاة ابنة القرية، إيمان عبدالرحمن حمادة، 27 عامًا، في حادث سير، في أثناء ذهابها إلى شراء فستان الخطوبة برفقة خطيبها، وتم تشييع الجثمان ودُفن في مقابر العائلة بمسقط رأسها في القرية.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا بوقوع حادث مروري على طريق «طنطا - كفرالشيخ الدولي» وسقوط مصابين وحالة وفاة، وتبين من الفحص والمعاينة تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة بخارية قيادة شخص وخطيبته ما أسفر عن مصرع خطيبته إيمان حمادة، 27 عاما، وإصابة خطيبها بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة

قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة، وتسليمها إلى ذويهم، وتم أداء صلاة الجنازة على المتوفية، في أحد مساجد القرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حالة من الحزن الذي سيطر على أهالي القرية.

وأكد أهالي القرية، أن المتوفية خريجة معهد خدمة اجتماعية، ووالدها متوفى من سنوات، ولديها شقيق واحد، وكانت في طريقها إلى شراء فستان الخطوبة، والمقرر إقامتها خلال عيد الأضحى المبارك.