حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 3-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدو أصحاب برج الأسد من الشخصيات التي تعتز بثقتها بنفسها، ومع ذلك يمتلكون عقلية نشطة، تجعلهم مفكرين بشكل عميق، يحاولون دائما تحليل المواقف التي يتعرضون لها، للوصول لأفضل استنتاج أو حل، ولكنهم يرفضون النقد أو تقليل مما يفعلونه، فهو ملفت للأنظار مع الآخرين.

وضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، تقدم بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، فأنك تستطيع اليوم أن تستخدم أسلوبا مقنعا وتبدو طبيعيا ومؤثرا فيمن حولك وتتجه لاكتشاف البعض مجددا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، يكون القمر في منزل العلاقات يعدك بيوم مثالي للانفتاح اجتماعيا ومخالطة الكثيرين ومعرفتهم.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.