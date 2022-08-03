حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تنقسم الأبراج السماوية الـ12 إلي 4 أنواع هي نارية ومائية وهوائية وترابية، تختلف فيما بينها في الصفات والسمات التي تحدد كل شخصية مثل العصبية والعاطفة والطموح وغيرها من الصفات.

وفي التقرير القادم، تنشر «الوطن» ضمن موضوعات الإخبارية حظك اليوم لمواليد الأبراج الـ12 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج، عبير فؤاد وهي كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 3-8-2022 على الصعيد المهني

توقعت خبيرة الفلك، أن مولود برج الحمل اليوم عليك بتنظيم أفكارك وأولوياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 3-8-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لعلاقتك بشريك حياتك وإذا لم تكن مرتاحا فلا تتسرع.

حظك اليوم برج الثور 3-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويمنحك ذلك روح بحث ومثابرة وتستمتع بالقيام بواجبك.

حظك اليوم برج الثور 3-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وطاقة وأفكارا مبتكرة لتجديد حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-8-2022 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك كل الطاقة والحماس، وقد تُحسن التصرف وتتمتع برشاقة ذهنية مذهلة.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك فرحا ومبتكرا ومليئا بالمشاعر الدافئة.

حظك اليوم برج السرطان 3-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ينبئ بشد وجذب في علاقاتك فابتعد اليوم مسافة كافية، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 3-8-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو مرهف الإحساس وتميل لاسترجاع الماضي وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

حظك اليوم برج الأسد 3-8-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تستخدم أسلوبا مقنعا وتبدو طبيعيا ومؤثرا فيمن حولك وتتجه لاكتشاف البعض مجددا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 3-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك بيوم مثالي للانفتاح اجتماعيا ومخالطة الكثيرين ومعرفتهم.

حظك اليوم برج العذراء 3-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك بتخصيص مزيدا من الوقت والطاقة لمراجعة خطواتك وكن متعقلا في إدارة أمورك المهنية والمادية.

حظك اليوم برج العذراء 3-8-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تتأنى في أقوالك ولا تلجأ لإظهار عدوانية أو تحدي.

حظك اليوم برج الميزان 3-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يشحذ طاقتك ويزيدك إصرارا على الوصول لأهدافك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 3-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يزيدان من جاذبيتك وشعبيتك واتزانك.

حظك اليوم برج العقرب 3-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل صغيرة وكبيرة، فقط نظم جهودك واعتن بصحتك واعمل في صمت ولا تعلن خططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 3-8-2022 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان أخبارك الشخصية.

حظك اليوم برج القوس 3-8-2022 على الصعيد المهني

قد يحمل لك اليوم اجتماعات سارة ولقاءات موفقة تجمعك بالبعض.

حظك اليوم برج القوس 3-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بوقت مناسب لإصلاح علاقة عاطفية أو تجمعك بأصحابك أوقات رائعة.

حظك اليوم برج الجدي 3-8-2022 على الصعيد المهني

قد تربكك تصرفات وأقوال، وينصحك الفلك أن تقاوم الاستفزاز وأن تتجنب الجدال مع الزملاء والأصدقاء، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 3-8-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تسيطر عليك الشكوك أو الهموم فلا تستسلم، وقاوم ولا تدع الضغوط تحرمك من الاستمتاع بوقتك.

حظك اليوم برج الدلو 3-8-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تتصرف بإيجابية، وتبدو أكثر استعدادا للخوض في تجربة تتعلم من خلالها الكثير وقد تجلب لك الربح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 3-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بنوع خاص من السحر النابع من ذاتك.

حظك اليوم برج الحوت 3-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة مشروع يهمك وتستطيع أن تتغلب على عثرات الطريق، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 3-8-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك بلقاءات عاطفية وتحصل على تقدير الكثيرين.. تفاءل فالفلك يعمل لصالحك.