مات بعد ولادته بساعة.. «جاموسة» تلد عجلاً برأسين و5 أرجل في قنا

شهدت قرية «المراشدة»، التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا، حالة ولادة نادرة لأنثى الجاموس، تحت إشراف أحد الأطباء البيطريين من أبناء المركز، حيث وضعت «جاموسة» عجلاً له رأسين، و5 أرجل، توفى بعد ساعة من الولادة.

وأجرى الطبيب البيطري عملية الولادة بعدما فشلت كل المحاولات من المزارع والاقارب والأهالي في ولادة الجاموسة، بسبب ضخامة العجل المولود ووجود رأسين، وصعوبة خروجه بكل سهولة، كما يحدث في مثل هذه الولادات للمواشي، سواء أبقار أو جاموس.

دهشة أهالي القرية من ولادة عجل برأسين

وعندما علم أهالي قرية المراشدة، بولاد عجل برأسين لجاموسة مزارع بالقرية، تجمعوا وتعجبوا لمثل هذه الحالات النادرة في ولادات المواشي، معربين عن دهشتهم إزاء هذه الواقعة.

وقال الدكتور جمال عويس، مدير الإدارة البيطرية بمركز الوقف، إن مثل هذه الولادة تحدث مرة في الألف نتيجة لتشوهات الأجنة وخاصة في الفترة الاخيرة، لافتاً إلى أن عملية الولادة أخذت وقتاً طويلاً لإنقاذ الأم واستخراج الجنين حياً.

طبيب البيطري: حالات الولادة الغريبة نادراً ما تعيش

وأكد أن مثل هذه الحالات نادراً أيضاً ما تعيش، نتيجة التشوه الذي يجعل الحيوان غير قادر على التكيف والعيش، ومسألة النفوق تكون مسألة وقت فقط، وتابع أن المزارع استعان به، بعد وقت محاولات تعدت الساعة ونصف من أصحابها.

وأكد أن العجل الصغير مولود الجاموسة، نفق بسبب الوقت الكثير في الولادة، لأنها كانت متعثرة للغاية، مما أدى إلى شرب سائل المحاط به داخل بطن الجاموسه، الذي أدت إلى اختناقه ونفوقه عقب ساعة من الولادة.