رغم الحكم ببراءته.. 5 أشقاء يمزقون سادسهم لاتهامه بقتل والدهم في قنا

أصيب أمين شرطة بجروح نافذة، اليوم الأربعاء، بعد تلقيه عدة طعنات من قبل 5 من أشقائه بالأسلحة البيضاء، لاتهامهم له بالتسبب في وفاة والدهم، وذلك بقرية «الشعراني»، التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

إخطار أمني بإصابة أمين شرطة بطعنات متفرقة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد بورود بلاغ بإصابة أمين شرطة بجروح وطعنات متفرقة بالجسد، على يد 5 أشقاء، تعدوا عليه باستخدام الأسلحة البيضاء، لاعتقادهم بتسببه في وفاة والدهم، بقرية «الشعراني»، دائرة المركز.

بانتقال قوات الشرطة إلى محل البلاغ، تبين إصابة «عبدالله النحاس»، 38 سنة، أمين شرطة، بعدد 4 طعنات في البطن والرأس خلف أذنه، وتم استدعاء سيارة إسعاف، تابعة لمرفق إسعاف قنا، تولت نقل أمين الشرطة المصاب إلى مستشفى قوص المركزي، لتلقى العلاج اللازم.

التحريات تثبت قيام أشقاء المجني عليه بطعنه

وكشفت التحريات الأولية لمباحث قوص، أن المتهمين في الواقعة أشقاء المجني عليه، وهم «عمر، وأيمن، وخالد، وممدوح، وعمرو»، الذين تعدوا على شقيقهم السادس باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، أثناء ذهابه إلى عمله صباح اليوم، لاعتقادهم بتسببه في وفاة والدهم.

وأضافت التحريات أن المجني عليه حصل على حكم براءة من المحكمة العام الماضي، بعد اتهامه بتسببه في وفاة والده، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.