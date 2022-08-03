بمشاركة المصريين.. الشرطة الأمريكية تقدم الفشار للأطفال في اليوم الوطني

شاركت الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، في احتفالات اليوم الوطني بولاية نيوجيرسي الأمريكية، داخل حديقة «هودي بارك»، وذلك بهدف دمج الثقافات المختلفة داخل المجتمع الأمريكي وزيادة جوانب التعارف بين أبناء الجاليات والديانات المختلفة وبعضها البعض.

المصريون في أمريكا يحتفلون باليوم الوطني للبلاد

وشارك في الاحتفالية عدد كبير من أبناء المسجد المصري «بلال» بمدينة «تامز ريفير»، والكنائس المختلفة والمعابد اليهودية القريبة من المنطقة، وكذلك جمعية الصليب الأحمر وعدد من المؤسسات الخيرية والمجموعات المتنوعة التي تعبر عن ثقافات أخرى كممثلين عن الديانة الهندوسية.

وأحضر رجال ونساء الشرطة الأمريكية بمدينة «تامز ريفير»، وكذلك رجال الدفاع المدني ماكينات الفشار وغزل البنات، ووقف رجال الشرطة لعمله وتوزيعه، على أنغام مكبرات الصوت التي أذاعت النشيد الوطني الأمريكي وقام الجميع بتحية العلم، بينما اتخذت كل مجموعة خيمة لتوزع فيها منشوراتها للتعريف بثقافاتها، وسط إجراءات أمنية مشددة بجوار مبنى البلدية في أكبر متنزه في المدينة والذي يضم بحيرة صغيرة تستمد مياهها من المحيط الأطلنطي، وقد شهدت الاحتفالية حضورًا مكثفا من الأسر التي تسكن في المنطقة.

من جانبه، قال ولاء السيد، رئيس مجلس إدارة مسجد بلال، فى تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن الجالية المسلمة هنا متنوعة ولا تقتصر على المصريين فقط، فلدينا فلسطينيين وسوريين إلى جانب الأمريكان والإيطاليين المسلمين.

دمج الثقافات المختلفة داخل المجتمع الأمريكي

وأضاف «السيد»، أن المشاركة المصرية الإسلامية، ركزت على تعريف الأسر بالإسلام الوسطي وتصحيح الصورة النمطية عن المرأة المسلمة، وهي المسؤولية التي تولتها النساء المشاركات من مصر وباكستان، كما كانت مسؤولية الأطفال الصغار التجول في المتنزه وجذب الموجودين ناحية الجانب المصري الإسلامي.

ونفذت الشرطة الأمريكية نشاطات ترفيهية للأطفال من خلال الرسم علي الوجه وتوزيع بالونات وتيشيرتات تذكارية وحقائب، كذلك شارك بعض رجال ونساء الشرطة الأطفال تدريبا على شكل مسابقة لإنقاذ رهينة من الاختطاف وإسعاف شخص فاقد الوعي في مدة زمنية لا تتجاوز الدقيقة والنصف، في إطار التوعية الشرطية للمجتمع للابلاغ عن الحوادث في مدينة تُعد من المدن التي تتمتع بأقل معدلات الجريمة في الولايات المتحدة.