6 إجراءات لطلاب الثانوية في اختبارات القدرات بجامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة اليوم الأربعاء، عن اتخاذ عدد 6 إجراءات للتيسير على الطلاب أثناء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون الجميلة، التمريض، التربية الرياضية، التربية النوعية، وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات‏ بجامعة المنصورة، والتي انتهت باتخاذ 6 إجراءات لمنع تزاحم الطلاب في أي كلية من الكليات التي تجري اختبارات القدرات لطلابها الجدد.

إجراءات اللجنة العليا لإدارة الأزمات بجامعة المنصورة

وقال الدكتور محمود أبو المجد، المتحدث الرسمي باسم رئيس جامعة المنصورة، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات، برئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، عقدت اجتماعا لمتابعة اجراءات اختبار القدرات بالكليات المختلفة بالجامعة، وتفاديا لأى تزاحم للطلاب أثناء إجراءات تسجيل اختبارات القدرات بالكليات الراغبين الالتحاق بها، اتخذت اللجنة عدداً من الاجراءات تيسيراً على الطلاب.

وتتضمن هذه الإجراءات:

1- توفير قاعات إضافية لاستقبال الطلاب

2- زيادة عدد الإداريين المسئولين عن استقبال الطلاب وإنهاء إجراءاتهم

3- زيادة عدد القاعات المخصصة لاختبارات القدرات

4- زيادة نقاط تحصيل رسوم الاختبارات

5- مد ساعات العمل للإداريين لحين الانتهاء من إجراءات الطلاب المتواجدين بالحرم الجامعي

6- قصر التواجد بالحرم الجامعي للطلاب فقط منعاً للتزاحم

نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد اختبارات القدرات

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، اللجان والنقاط المختصة بتسجيل الطلاب للاختبارات والتأكد من سير امتحان القدرات بكل سهولة والتيسير على الطلاب المتقدمين، وتم توفير وتجهيز قاعات مخصصة لأداء الاختبارات بكل كلية مع تخصيص فريق لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم وذلك مع اتباع إجراءات احترازية ومتابعة دقيقة من إدارة الجامعة، لسير اختبارات القدرات وإزالة أى عقبات أمام الطلاب، كما وجه بتوفير مظلة للطلاب بكلية الفنون الجميلة .