خبير تقني يكشف عن أزمة كبيرة لـ«زوكربيرج» في «ميتا»: قد يضطر للتنحي

قال محمد عادل، مدون تقني، إنّ السبب الرئيسي للخسائر التي تكبّدتها شركة ميتا في 2022، يرجع إلى حديث مارك زوكربيرغ بأنّه لم يصل بعد للوصفة المميزة التي يستطيع من خلالها تقديم محتوى لجذب المستخدمين والمعلنين لميتافيرس.

2,8 مليار دولار خسائر ميتا في 3 أشهر

وأضاف عادل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فؤاد ببرنامج «تكنو نايل»، المُذاع على شاشة «النيل للأخبار»، أنّ مارك لا يملك ما يلزم لاستخدام الميتا داخل الميتافيرس، كاشفًا عن التكاليف المرتفعة التي تنفقها ميتافيرس على تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، سواء في الأبحاث أو التصنيع والإنتاج، ما يكبّدها خسائر كبيرة تقدر بنحو 2,8 مليار دولار خلال 3 أشهر، وهو رقم ضخم يضاف إلى 10 مليارات دولار، حجم الخسائر التي تكبدتها ميتافيرس العام الماضي بسبب التقنية ذاتها.

عزوف متوقع للمستثمرين

وأوضح المدون التقني، أنّ مارك كان يتوقع أن تكون خسائر التقنيات هذا العام مماثلة للعام الماضي، كاشفًا عن عزوف المستثمرين حال لم يستطع مارك تحقيق ربح سريع من وراء الميتافيرس.

قد يصل الأمر للتنحي للخروج من الأزمة

ولفت عادل إلى أنّ ضغط المستثمرين على مارك زوكربيرغ، سيجعله يبحث عن طريقة لوضع مساحة أكبر من الإعلانات للحصول على أرباح أكبر من مستوى المستخدمين، أو يلجأ للخيار الصعب وهو التنحي عن إدارة ميتا.