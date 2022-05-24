«ميتا» تطلق تحدي استديو الواقع المعزز لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط

أطلقت شركة «ميتا»، بالتعاون مع مقر المبرمجين ومتحف المستقبل و Lenslist، تحدي Spark AR العالمي تحت شعار «المستقبل الآن – استكشاف العقد المقبل»، والهادف إلى تخيل تأثير التكنولوجيا والابتكار على أنماط الحياة والتنقل والعمل والتواصل المستقبلي، من خلال تصميم تأثيرات الواقع المعزز واستخدام أحدث قدرات Spark AR لفهم المتغيرات الجديدة، وإيجاد أفضل الحلول للتحديات بما يسهم في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.

ويركز مقر المبرمجين من خلال تحدي Spark AR العالمي الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 23 مايو إلى 17 يونيو، على دعوة المجتمع العالمي لمنشئي المحتوى والمبرمجين للمشاركة بإبداعاتهم وابتكاراتهم المتعلقة بالمستقبل، عبر الواقع المعزّز والمنافسة للوصول إلى أفضل الصور والأنماط المستقبلية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بما ينعكس إيجاباً على تحسين حياة الناس.

حلول الذكاء الاصطناعي والبرمجيات لمستقبل

وأكد عمر سلطان وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الإمارات، أن الحكومة تتبنى حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والبرمجيات لتعزيز جاهزيتها للمستقبل واستكشاف فرص جديدة لتشكيل مستقبل أفضل.

وأضاف أن تحدي Hackathon Spark AR العالمي الذي ينظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط يواكب التطورات المتسارعة في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان والمدفوعة بالتكنولوجيا الحديثة والبيانات والحلول الرقمية، ويسهم في تحفيز الابتكار وإيجاد حلول استباقية قابلة للتطبيق ومواصلة التحسين المستمر لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.

من جهته، قال فارس عقاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ميتا»: «نحن متحمسون لإطلاق أول تحدي Spark AR عالمي في الشرق الأوسط ونسعى من خلاله إلى تشكيل منصة يتلاقى فيها هذا المجتمع لاستكشاف المستقبل، وإظهار الأثر الذي يمكن أن يضيفها الواقع المعزز على المجتمعات، وخلال عملنا لإنشاء الميتافيرس، سيسهم المجتمع المكون من المتخصصين ومنشئي المحتوى والمبرمجين بدور أساسي في سد الفجوة بين العوالم الواقعية والمعززة والافتراضية».

تمكين المبرمجين بمجموعة متنوعة من المهارات الرقمية

ويأتي تنظيم تحدي Spark AR العالمي نتيجة التعاون البناء بين «ميتا» ومقر المبرمجين الهادف إلى تمكين المبرمجين بمجموعة متنوعة من المهارات الرقمية وتدريبهم على استخدام لغات البرمجة بما يتماشى مع الجهود الوطنية الساعية إلى تمكين المبرمجين ودعم مشاركتهم في مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويساعد Spark AR «استديو ميتا للواقع المعزز»، نخبة المبدعين على تخيل وإنشاء ومشاركة تأثيرات الواقع المعزز لتصل إلى مليارات الأشخاص حول العالم من خلال "فيسبوك وانستغرام".

وتم تحديد مسارين رئيسيين لتحدي Spark AR من قبل الشريكين الاستراتيجيين طيران الإمارات وشركة أكسنتشر، حيث سيتم تكليف المشاركين بإنشاء تأثيرات الواقع المعزز بناء على موضوع مستقبل التنقل، وموضوع مستقبل العمل، وسيحظى الفائزون في المسابقة بترخيص لاستخدام إبداعاتهم الفائزة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية التابعة لطيران الإمارات وأكسنتشر، كما سيحصل المشاركون على فرصة للفوز بجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 50,000 دولار للفائزين.

منشئ الواقع المعزز

كما تقدم «ميتا» للمشاركين من خلال التحدي فرصة لصقل مهاراتهم عبر ورش العمل، بالتعاون مع اثنين من أفضل مطوري تقنية الواقع المعزز، «كيم فيالا»، مؤسس مشارك في Pixel Chefs، وهي وكالة رقمية مقرها جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.