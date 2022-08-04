الخارجية الصينية: معارضة مبدأ «الصين الواحدة» خرق للقانون الدولي

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة السبع بعدم نسيان مبدأ الصين الموحدة، وذلك في معرض تعليقها على زيارة نانسي بيلوسي رئيس الكونجرس لتايوان.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي نقلته «سكاي نيوز» عربية: «مجموعة السبع لا تمثل المجتمع الدولي ولكنها أقلية كبيرة من العالم، نعارض زيارة بيلوسي لتايوان، وستتحمل الولايات المتحدة ذلك، سبق أن حذرناهم بجدية هذه الواقعة، نعرف أن تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين ويجب علينا الاستمرار في ذلك وسنحافظ على إجراء تدريبات عسكرية في المياه الإقليمية التايوانية لأن هذه أراضينا وسنحافظ على الصين».

كل شخص يعارض مبدأ الصين الواحدة يخرف القانون الدولي

وتابعت: «كل شخص يعارض مبدأ الصين الواحدة اختار خرق كل القانون الدولي، إذ أن بيلوسي اختارت تجاهل معارضة زيارة الصين لزيارتها».

وأردفت: «وزير الخارجية قال إن ما فعلته بيلوسي خطأ سياسي وتعمل على زعزعة الاستقرار في تايوان»، مشيرة إلى أنّ الصين إذا لم تعارض «التهور الأمريكي» في المنطقة فهذا يعني أنها تقبل أي تعدٍ على سلامة أراضيها: «سنتخذ كل الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب للرد على ذلك، وتم تقييم كل القرارات حفاظا على أمننا وسيادة أراضينا».