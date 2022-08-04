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الخارجية الصينية: زيارة بيلوسي لتايوان مجرد استفزاز

كتب:

شريف سليمان
09:47 ص | الخميس 04 أغسطس 2022
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ

قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، إن استفزازات الولايات المتحدة الأمريكية دفعت الصين إلى اتخاذ الخطوات المضادة المناسبة، مشددة على أن أمريكا هي التي خلقت الأزمة الحالية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي نقلته «سكاي نيوز» عربية: «الصين مجبرة على الدفاع عن نفسها، ولن نقبل أن تستغل الولايات المتحدة قضية تايوان كورقة سياسية داخلية، وزيارة بيلوسي مجرد استفزاز، وهذه التادبير بإمكانها توليد خطر للاستقرار على الإقليمي».

التواصل مع مجموعة السبع للتأكيد على مبدأ الصين الواحدة

وتابعت: «لدينا شبكات تواصل مع الحكومة الأوكرانية، ودول مجموعة السبع احترام لمبدأ الصين الواحدة».

ونقلت وكالة «فرانس برس»، في نبأ عاجل لها، عن التليفزيون الحكومي الصيني، قوله إن الصين بدأت تدريباتها العسكرية حول تايوان، في المقابل، أعلن الجيش التايواني، استعداده لاحتمال اندلاع حرب، لكنه لا يسعى لخوضها.

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بقلم شريف سليمان