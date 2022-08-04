إصابة 4 في مشاجرة بين زوجين بالبحيرة.. «هربوا من المستشفى»

شهدت مستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، واقعة غريبة، حيث هرب شخصان مصابان بجروح خطيرة إثر وقوع مشاجرة بين زوجين مقيمين بقرية أبيس التابعة لمركز كفر الدوار، وجار عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية للزوجين، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص، بينهم زوج زوجته، مصابين بجروح وطعنات متفرقة بأنحاء الجسم وجميعهم مقيمي في قرية أبيس التابعة لمركز كفر الدوار، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «سهير م ال»، 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة في قرية أبيس، مصابة بطعن نافذ بالبطن من الناحية اليسرى، و«أحمد م ال»، 40 سنة، مصاب بخدوش وكدمات، و«محمد. م ا»، 32 سنة، و«مرسي إ»، وجميعهم مقيمون بنفس القرية بدائرة المركز.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الزوجة تتهم زوجها بمحاولة قتلها

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وبسؤال المجني عليها الأولى اتهمت زوجها بطعنها بسكين خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما اليوم.

وجرى التحفظ على الزوج تحت تصرف النيابة العامة، فيما هرب المصابون من استقبال مستشفى كفر الدوار العام، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.