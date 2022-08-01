مصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية

لقي شاب في محافظة الدقلهية مصرعه، وأصيب شقيقه بإصابات خطرة، إثر وقوع مشاجرة بدأت بمعاتبة المتهم لزوجة المجني عليه لوجود خلافات مع أقاربه، فسبها، فما كان من المجني عليه إلا أن بعدم المرور الشارع مرة أخرى.

غير أن المتهم اختفى قليلا ثم عاد ومعه اثنين من أصدقائه، فألقى أحدهم المجني عليه بطوبة في رأسه ما تسبب في إصابته، فاستغاث بشقيقه الذي حضر على الفور وحال توجهه للمستشفى لإنقاذ شقيقه كان المتهمون في انتظاره، فاعتدوا عليهما بالأسلحة البيضاء مما تسبب في إحداث إصاباتهما التي أودت بحياة أحدهما.

مصرع شاب وإصابة شقيقه في قرية الجنينة

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر ببلاغ مستشفى منية النصر المركزي، بوصول أحمد محمد محمد أبو الخير، 37 عاما مقيم بقرية «الجنينة» مركز منية النصر، مصابا بإصابات خطرة، وتوفى عقب وصوله، وتم إيداع جثته ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى، كما وصل شقيقه «أمين»، وبه إصابة خطرة، وحُجز في المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

تفاصيل مقتل شاب وإصابة شقيقه

وانتقل ضباط مباحث منية النصر إلي المستشفى، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 شباب من القرية، وكانت البداية مع أحدهم ويدعى «أحمد م.»، 19 عاما، وشهرته «ابن عديلة»، والذي شتم زوجة المجني عليه أثناء جلوسها في الشارع مع زوجها، فتدخل وطلب من الشاب عدم المرور من الشارع مرة أخرى، وانصرف المتهم قليلا واستعان باثنين من أصدقائه وهما «محمود أ »، 20 عاما، و« السيد أ. ا.»، 20 عاما، وألقى أحدهم طوبة فأصاب رأس الزوج.

وأكدت التحريات أنه حال نزول شقيق الزوج المصاب إل الشارع لنجدة شقيقه توجه به إلى المستشفى لعلاجه، إلا أن الشباب الثلاثة كانوا في انتظارهما واعتدوا عليهما بالأسلحة البيضاء وأصابوهم بطعنات وفروا هاربين، وهو ما تسبب في مصرع الزوج وإصابة شقيقه بإصابات خطرة.

وتمكن ضباط مباحث منية النصر من ضبط المتهمين، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بنقل جثة المجني عليه إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لعمل تقرير الصفحة التشريحية للمتوفى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.