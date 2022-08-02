الداخلية تسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط.. وضبط طرفيها

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى في دائرة المركز.

الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع المشاجرة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاعي الأمن العام والمركزي إلى مكان الواقعة، وتم إحكام السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة.

تفاصيل المشاجرة

وباستكمال الفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول «4 أشخاص» بحوزتهم 4 بنادق آلية، وطرف ثان «4 أشخاص»، وبحوزتهم 4 بنادق آلية؛ إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات بسبب خلافات سابقة على أولوية المرور بطريق أمام منازل الطرف الثاني.

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.