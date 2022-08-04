مقارنة بين جيشي الصين وتايوان بعد إعلان تايبيه استعدادها للحرب.. 6 فروق

بعد اشتعال الأزمة بين الصين وتايوان، إثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايبيه، أجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية بذخيرة حية تبدأ من اليوم الخميس، وتنتهي يوم الأحد المقبل، مما اعتبرته تايوان تهديدًا على سيادتها ومنظومة أمن الدولة.

وردًا على هذه المناورات، أعلن الجيش التايواني أنه لديه القدرات الكافية لحماية أمن وسيادة بلاده ضد أي تهديد يأتي من الجيش الصيني، معلنًا استعداده للحرب؛ لكنه أكد أنه لا يسعى لها.

جيش تايوان يعلن استعداده للحرب مع الصين

ولم يكتفِ الجيش التايواني بذلك فقط، بل قام بنشر قواته العسكرية حول الجزيرة من جميع الاتجاهات لتجنب أي خدعة حرب أو هجوم من الجيش الصيني، وفق عدد من وسائل الإعلام الدولية.

ومع هذه التصريحات للجيش التايواني يتساءل البعض حول قدرات جيش تايبيه في مواجهة التنين الصيني، وهو الأمر الذي ترصده «الوطن».

جيش الصين يحتل المركز الثالث عالميا ضمن أقوى جيوش العالم

وتمتلك الصين جيشا هائلاً مزودا بأحدث التقنيات والأسلحة الحديثة المواكبة للعصر، فضلا عن احتلاله للمركز الثالث في إحصاء لأقوى جيوش العالم، وفق موقع جلوبال فاير باور المعني بتصنيف الجيوش ورصد قدراتها.

القدرات البشرية لجيشي الصين وتايوان

ويمتلك جيش الصين عدد كبيراً من الجنود، بحكم أنها أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، حيث وصل عدد جنود الجيش إلى 3.3 ملايين جندي في الخدمة، بينما يوجد قرابة 617 مليون شخص مؤهل للخدمة العسكرية، ويبلغ كل عام نحو 20 مليون فرداً لسن التجنيد في الجيش الصيني.

وفي المقابل، يبلغ عدد أفراد الجيش التايواني نحو 1.8 مليون جندي، ويصل زهاء 300 ألف جندي كل عام سن التجنيد، ويحتل الجيش التايواني المرتبة 22 من بين أقوى جيوش العالم، ويعتمد في التسليح على العتاد الأمريكي، وبعض من الصناعات المحلية للجيش.

القوات الجوية للجيش الصيني في مواجهة القوات الجوية لجيش تايوان

وفي السلاح الجوي يمتلك الجيش الصيني أكثر من 3260 طائرة حربية من بينهم 1200طائرة مقاتلة، و371 طائرة هجومية، بالإضافة إلى امتلاكه 902 مروحية عسكرية منها 327 طائرة هجومية، و264 طائرة نقل، وهي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث مؤشر القوات الجوية.

في المقابل، لدى جيش تايوان 739 طائرة عسكرية ويحتل بذلك المركز 14 في العالم من حيث مؤشر القوة العسكرية، ومن أجل زيادة القوة العسكرية للجيش، تعتزم تايبيه امتلاك 66 طائرة من طراز إيه تي -5 بريف إيجل ذات القدرات العسكرية الفائقة، وفق ما نقل تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية.

قدرات الأسطول الصيني في مواجهة أسطول تايوان

وفي الأسطول البحري، تمتلك بكين نحو 777 قطعة بحرية منها حاملتي طائرات، و79 غواصة بحرية، و50 مدمرة، فضلا عن 36 كاسحة ألغام.

في المقابل، يمتلك جيش تايوان أسطول نحو 117 قطعة بحرية مستعدة للقتال.

ميزانية الجيش الصيني في مواجهة ميزانية جيش تايوان

وبلغت ميزانية الجيش الصيني 230 مليار دولار وفق موقع جلوبال فاير باور، ومن المؤكد أن الصين قد رفعت ميزانية الجيش الصيني، وخصوصا بعد التحديات التي توجها الآن و مشاركتها في حرب تجارية ضد الولايات المتحدة.

في المقابل تخصص تايوان نحو 16.8 مليار دولار للإنفاق العسكري.

الأسلحة النووية

وأشارت بعض التقارير العسكرية إلى أن الجيش الصيني يمتلك نحو 350 رأس نووي، و204 صواريخ طويلة المدى، فضلا عن الطائرات المسيرة والأسلحة الحديثة التي تمتلكها الصين ولم تكشف عنها حتى الآن.

في المقابل، لا تمتلك تايوان أية قدرات نووية.