النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي خدمات في الشرقية لـ195 درجة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (خدمات) 195 درجة بدلاً من 200 درجة.

التعديل في تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي (خدمات) للعام الدراسي 2022 / 2023، تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمدارس الخدمات بنطاق دائرة المحافظة.

موعد تقديم طلاب المرحلة الثانية

وتابع، كذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وأضاف المحافظ أن موعد تقديم طلاب المرحلة الثانية ( خدمات) من التنسيق علي موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 15 إلى 30 أغسطس الجاري بالأماكن الشاغرة.