الإعدام لـ متهم بقتل سيدة وحفيدتها في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، قبل قليل، بمعاقبة متهم بقتل بائعة فاكهة مسنة وحفيدتها، داخل منزلها بدائرة مركز ديرب نجم، بالإعدام شنقا.

وكانت هيئة محكمة جنايات الزقازيق، قررت في وقت سابق إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامه وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

مقتل مسنة وحفيدتها

تعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر 2019، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرب نجم، من الأهالي، يفيد بالعثور على «آمال ع. أ.»، 65 سنة، بائعة فاكهة، وحفيدتها «حبيبة أ. ع.»، 3 سنوات، مقتولتين داخل منزلهما في ديرب نجم. وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم برئاسة الرائد عبدالمنعم علاء لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

التحقيقات تكشف هوية المتهم بارتكاب الواقعة

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «إبراهيم ع.»، عامل، مقيم بديرب نجم، صديق ابن المجني عليها، وأنه قام بسرقة هاتف محمول ومبلغ 75 جنيهًا، ملك المجني عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة حينها، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي قررت إحالة أراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، وصدقت على الحكم اليوم.