محافظ الشرقية يتابع آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين.

تحرير 10 الآف و515 عقدا بمراكز المحافظة

من جانبه، استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، الموقف الحالى لمنظومة التقنين، من حيث عدد العقود، لافتًا إلة أنه تم تحرير 10 الآف و515 عقدًا بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها والتي تبلع نحو (1760) عقدًا، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين 17 ألفًا و506 طلبات منها 14 ألفًا و396 طلبًا صالحًا للتقنين، و(3110) طلبًا غير صالح للتقنين.

عقد لجان لمتابعة موقف تقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات

وأشار مدير إدارة أملاك الدولة، إلى أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات، وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد «غراب» على مدير إدارة الأملاك، بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.