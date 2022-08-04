8 سيارات «موديل السنة» تبدأ من 229 ألف جنيه.. «مانيوال وأتوماتيك»

شهد سوق السيارات هدوء في عمليات البيع والشراء بعد استقرار أسعار السيارات خلال الفترة الماضية، وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن سوق السيارات الجديدة موديلات 2022 شهد هدوء في عمليات البيع والشراء وذلك لأسباب انتظار المواطنين الإعلان عن السيارات الحديثة موديل 2023.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات إن أسعار السيارات الزيرو شهدت تذبذبا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوترات السياسية بين الدول المتقدمة.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات الجديدة التي يتم تداولها في السوق.

أسعار السيارات اليوم

لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك / E1 -1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 229.500 جنيه

شانجان ألسفن 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال / L1 - 1400 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 230.000 جنيه

شانجان CS 35 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك / 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 233.000 جنيه

فيات دوبلو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال / BASIC - 1400 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 234.900 جنيه

فيات فيورينو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال / 1400 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 234.900 جنيه

سوزوكي سيلاريو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: manual / GL 1000 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 234.900 جنيه

سوزوكي سويفت ديزاير 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال - 1200 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات بمصر: 234.900 جنيه

لادا جرانتا 2022

السعرالرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 235.500 جنيه

ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك / E2 -1600 CC