«الري» تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الأيام الأربعة المقبلة 

كشف مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري عن حالة سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وتوقع المركز عدم هطول أمطار، اليوم الخميس، وقد تتعرض مناطق من جنوب البحر الاحمر إلى سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 3 مم غداً الجمعة الخامس من أغسطس، أما السبت فتوقع المركز تعرض بعض مناطق جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم.

وأوضحت النتائج الأولية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة يومي الأحد والإثنين المقبلين على أماكن متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد.

اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في حالة انعقاد دائم

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في بيان صحفي، إنّ اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في حالة انعقاد دائم لمتابعة موقف إيراد نهر النيل فضلا عن الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، كذلك توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية.

وأكد أن أجهزة الوزارة تقوم بمتابعة لحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل في الهضبة الأثيوبية وهضبة البحيرات والتي تبين من خلالها أن معدلات تساقط الأمطار تدور حول المعدل الطبيعي وكذلك حالة سريان المياه في مجرى النهر، وكذلك تحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

استمرار انعقاد اللجنة بشكل دوري بمشاركة كافة الأجهزة المعنية

وأكد على استمرار انعقاد اللجنة بشكل دوري بمشاركة كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد نهر النيل ومتابعة الموقف المائي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة منظومة المياه بأعلى درجة من الكفاءة.

وتتابع وزارة الموارد المائية والري فيضان النيل عبر أجهزة الوزارة المختلفة ومن بينها قطاع مياه النيل وقطاع التخطيط وعبر مصلحة الري، كما تتابع وزارة الري معدلات سقوط الأمطار في هضبة البحيرات والهضبة الأثيوبية من خلال صور الأقمار الصناعية.