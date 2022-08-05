حظك اليوم برج العذراء الخميس 4-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء، يميل إلى النقد كثيرا، حول كل الأمور التى لا تعجبه، حيث أنه لا يستطيع الصمت، وهذا يسبب إزعاج دائم للمحطين به، كما أنه شخص عقلاني، ذو شخصية واردة قوية، يمكن اللجوء إليها للحصول على إرشادات ونصائح، فى حالة أي مشكلة أو أزمة، وعلى المستوى المهني من المعروف عنه، أنه شخص جاد في عمله ومتفاني.

كما يتميز مولود برج العذراء، بعاطفته الشديدة مع شريك حياته أو من يحب، حساس، محب للموسيقي الهادئة، يرفض الخضوع لقرارات المحطين به، خاصة إذا كانت لا تتوافق مع أفكاره وأرائه، يحب أن يعبر عما في داخله بشكل صريح، صادق فى كل تصرفاته، وأحيانا يتميز بالغموض، محب للخير، كما أنه كريم بطبعه.

وفيما يلي، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم لمولود برج العذراء اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، مهنيا وعاطفيا وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر يتنافر مع زحل اليوم الجمعة، وذلك في منزلي الصحة، ما يجعلك تميل للتكاسل.. أن تسترخ كيفما شئت إذا شعرت بانخفاض طاقتك، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج اليوم، مولود برج العذراء، بضرورة ألا تبح بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به، وحاول أن تلتزم الهدوء اليوم في قرارتك وتصرفاتك.