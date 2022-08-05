حظك اليوم برج الثور الجمعة 5-8-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور هو أحد الأبراج الترابية، وهو يتوافق بشكل كبير مع مواليد الجدي والعذراء والسرطان والحوت، كما أن شريكه المثالي غالبا ما يكون العقرب لكنه لا يتوافق مع مواليد الأبراج الهوائية والنارية، وأبرز مميزاته الإخلاص الشديد سواء كان في العمل أو مع شريك الحياة.

مواصفات برج الثور

وأبرز عيوب برج الثور، أنه غيور بشكل كبير على شريك الحياة والأصدقاء، كما أنه يكره التغييرات المفاجئة مهما كانت مما يجعله يعيش أوقاتًا عصيبة عند حدوث أي تغيير سواء كان في العمل أو المدرسة أو غيرها، كما أن نقطة ضعفه العند فهو يحب أن ينفذ كل رغباته مهما كان الوضع الذي يوجد به.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا عملت بتناغم مع الغير، لذا عليك أن تنبه لحقوقك بشكل كبير ولكن تتعامل جيدًا مع زملاء العمل حتى تحصد ما تريده في العمل وتصل لأهدافك فلا يمكنك أن تكون قائد وعلاقتك ليست في أفضل حال مع الزملاء، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتًا سعيدة مع شريك الحياة، حيث أن الصراع والخلافات لاتفيد بأي شئ لذا عليك أن تتناقش بهدوء مع حبيبك حتى تشعر بالسعادة في حياتك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.