برنامج هندسة الطاقة بجامعة حلوان.. إعداد خريج مؤهل لسوق العمل

أعلنت كلية الهندسة بالمطرية، جامعة حلوان، عن برنامج هندسة الطاقة وهو برنامج من برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة ويستمر لمدة 160 ساعة، تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية.

وأفاد عميد الكلية، أن أهداف البرنامج تتمثل في توفير تعليم عالي الجودة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتزويد الطلاب بالخلفية النظرية والتطبيقية، وتنمية قدرات الطلاب في الابتكار و التعلم الذاتي لحل مشاكل الطاقة، فضلا عن توفير التدريب العملي للطلاب في تخصصات هندسة الطاقة، وتنمية مهارات الاتصال الفعال والقيادة والعمل الجماعي والمنافسة.

ويستطيع خريجو البرنامج، العمل في مجالات عدة عند اكتمال الدراسة ببرنامج هندسة الطاقة ومنها المجالات الهندسية المرتبطة بإنتاج الطاقة وإداراتها وتخزينها، وجميع الأعمال الإستشارية الميكانيكية، إلى جانب العمل في توليد الطاقة الكهربية، وإنتاج الوقود البديل، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وتطبيقاتها، والطاقة الكهرومائية، وترشيد الطاقة، ومجالات تحلية مياه البحر، ومجالات التبريد وتكييف الهواء.

إعداد خريج متميز في تصميم وتشغيل الطاقة

كما أن برنامج هندسة الطاقة يعمل على إعداد خريج متميز في تصميم وتشغيل الطاقة مؤهل للعمل في السوق المحلية الإقليمية، وقادر على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة، ويمكنه تبوء المناصب المهنية والقيادية، ويكون قادرًا على تطوير قدراته العلمية من خلال التعليم الذاتي والمستمر، ويطرح البرنامج تخصصات جديدة وفقا لحاجة سوق العمل المصرية، ما يضمن زيادة فرص العمل لخريجي البرامج.

شروط القبول بالبرنامج

وتتمثل شروط القبول بالبرنامج في الآتي:

- طلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية.

- طلاب الفرقة الإعدادية هندسة المنقولين للفرقة الأولى وطلاب الأقسام الأخرى بالكلية وطلاب هندسة حلوان.

- الطلاب المحولين إلى الكلية والمحققين للحد الأدنى لكليات القطاع الهندسي بمكتب التنسيق في الجامعات الحكومية المصرية.

- الطلاب الوافدين من الدول العربية والأجنبية والمصريين الحاصلين على شهادات المعادلة.