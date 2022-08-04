مسنة تحاول إنهاء حياتها حرقا لمرورها بأزمة نفسية بالفيوم.. حالتها خطرة

أقدمت مسنة ستينية على إنهاء حياتها، حرقاً، لمرورها بأزمة نفسية، داخل منزلها بمنطقة السهراية، خلف مستشفى عرفة، وسط مدينة الفيوم، حيث سكبت البنزين على نفسها وأشعلت النيران بنفسها قاصدةً إزهاق روحها، إلا أنّ الأهالي تدخلوا وأخمدوا النيران، واتصلوا بالإسعاف لنقلها إلى أقرب مستشفى، بينما تسببت النيران في تشويه جسدها وإصابتها بحروق خطيرة بنسبة 80%، فيما جرى نقلها إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ باحتراق سيدة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بتلقيهم استغاثة لنقل سيدة أشعلت النيران في نفسها إلى المستشفى لإنقاذ حياتها، وإصابتها بحروق خطيرة.

نقل المسنة إلى المستشفى

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وعثروا على مسنة ستينية تدعى «كريمة.ح»، 60 سنة، مصابة بحروق بجسدها بالكامل، بنسبة 80%، وحالتها خطيرة، وجرى نقلها إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، حيث تخضع للعلاج اللازم، ولكن حياتها خطيرة.

أشعلت النيران في نفسها

وأكد شهود العيان أنّ الحاجة «كريمة» سكبت البنزين وأشعلت النيران في نفسها بقصد إنهاء حياتها، لمرورها بأزمة نفسية خلال الآونة الأخيرة تطورت إلى اكتئاب، جعل الشيطان يسيطر على رأسها وجعلها تفكر في إنهاء حياتها داخل منزلها بالحي الهادئ، بتلك الطريقة البشعة، فيما تدخل الأهالي وأخمدوا النيران قبل أن تنهي حياتها.

تحرير المحضر اللازم

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الواقعة وظروفها وملابساتها.