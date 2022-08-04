أنهت الجامعات الخاصة استعداداتها لتنسيق القبول 2022-2023، وفقا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرزها ضرورة الكشف عن قيمة المصروفات الدراسية وإعلانها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات، إذ يبحث المئات من أولياء الأمور والطلاب بمختلف المحافظات عن مصاريف جامعة مصر الدولية 2022-2023 للعام الدراسي الجديد، لمختلف الكليات والبرامج الدراسية للطلاب المصريين، ومايعادلها من شهادات.

مصاريف جامعة مصر الدولية 2022-2023 للعام الدراسي الجديد

وأكدت مصادر بالأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى عقد اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2022، لإقرار الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الجامعات وكذلك وضع ضوابط وقواعد القبول للعام الجديد، مؤكدة أن تحليل نتائج امتحانات الثانوية العامة 2022، عنصر رئيسي في الوقوف على الحدود الدنيا.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأعلنت الجامعات الخاصة مصاريفها عبر مواقعها الرسمية وعبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويبحث المئات من الطلاب عن مصاريف جامعة مصر الدولية 2022-2023 للعام الدراسي الجديد لمختلف الكليات و البرامج الدراسية .

و تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية مصاريف جامعة مصر الدولية 2022-2023 للعام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

مصاريف كلية الألسن: 79 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

مصاريف كلية البيزنس: 109 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

مصاريف كلية علوم الحاسب: 97 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 192 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

كلية العلوم الهندسية والآداب: 98 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

كلية الإعلام: 109 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

كلية الصيدلة Pharm D: تبلغ 116 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدارية.

كلية الصيدلة Pharm D Clinical Pharmacy: تبلغ 116 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.