مصرع شحص وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر، إثر تصادم سيارتي ملاكي، على الطريق الإقليمي بمركز ببلبيس في محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتصادم سيارتين على الطريق الإقليمي أمام قرية «غيتة» التابعة لمركز بلبيس.

مصرع شخص وإصابة آخر

وأسفر الحادث عن مصرع «ثروت .م . ع»، 47 سنة، والمقيم في مركز بلبيس، وإصابة «كريم . ر . س»، 30 سنة، والمقيم بمركز بلبيس بجرح قطعي بفروة الرأس، في حادث تصادم سيارتين أمام قرية غيته على الطريق الإقليمي.

وحُرر المحضر اللازم، ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.