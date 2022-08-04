غلق وتشميع 13 مركزا للدروس الخصوصية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب من الأمراض والأوبئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مدينة صان الحجر بغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية وتم تطبيق القانون على غير الملتزمين.

غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في بلبيس

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بغلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية، وذلك ببندر المدينة وبقريتي السعدية والبلاشون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأغلقت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، 5 مراكز للدروس الخصوصية الكائنة خلف مدرسة الثانوية بنات وبشارع بورسعيد وشارع الجمهورية، وتم تحرير محضر إثبات حالة للمخالفين، كما جرة غلق مركز آخر للدورس الخصوصية بمركز ومدينة منيا القمح.

وتمكنت رئاسة مدينة القرين، من غلق وتشميع مركز خاص للدروس الخصوصية بميدان الشيخة حمدة، بالإضافة إلى غلق مركز آخر في مدينة الزقازيق.

زشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية.