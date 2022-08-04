ظهور مستريح جديد بسوهاج.. «نصب على 5 أشخاص في 3 ملايين جنيه»

تمكنت مديرية أمن محافظة سوهاج، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بمنطقة وسط الصعيد، من ضبط صاحب شركة استثمار عقاري من محافظة سوهاج؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم استثمارها وتوظيفها في الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، ولكنه لم يفِ بوعده.

المتهم نصب على 5 مواطنين

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطار من مأمور قسم شرطة أول سوهاج بورود بلاغ من 5 أشخاص يتضررون من المدعو «أ . ع» سن 48 عامًا، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وصلت جملتها إلى 3 ملايين جنيه؛ بهدف توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، حيث إنه يمتلك إحدى شركات الاستثمار العقارى ولكنه خلف وعده معهم وسدد فائدة شهر واحد فقط وامتنع عن رد المبلغ الأصلي لأصحابه.

المتهم يعترف بالجريمة

وفور البلاغ تم تكثيف تحريات وحدة البحث الجنائى التى أفادت بصحة المعلومات الواردة بالبلاغ، واستيلاء المبلغ عنه على 3 ملايين جنيه من المبلغين لتوظيفها بشركة الاستثمار العقاري خاصته.

وعقب صحة التحريات، تم استئذان جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية التي استولى عليها.