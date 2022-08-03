«حياة كريمة»: ندرس كل الحالات المقدمة لنا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

قالت الدكتورة نجوى الهواري، المنسق الميداني لحياة كريمة بقنا، إن الدولة المصرية تستهدف حدوث نقلة حضارية في الأماكن الذي تم إهمالها لسنوات، مشيرا إلى أن المبادرة ساعدت شخص يجمع الخردة بتوفير تروسيكل حتى يساعده في عمله.

الحفاظ على خصوصية المواطن ومساعدته

وأضافت «الهواي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، الذي يُعرض على شاشة «Extra News»، أن المؤسسة لم تنشر اسم المواطن للحفاظ على خصوصية الفرد، مع العمل على تقديم الخدمات له، مؤكدة أنه يتم إجراء دراسات ميدانية على كل حالة من خلال مراجعة السكن وعدد أفراد الأسرة من أجل مساعدة الشخص الذي يحاول الحصول على الدعم بعد التأكد من ظروفه.

طرق دراسة الحالات المقدمة

وأوضحت المنسق الميداني لـ حياة كريمة بقنا، أن المبادرة تدرس كل الحالات المقدمة لها مع فحص كامل، وهذا ما حدث مع المواطن المذكور حيث تم معرفة إنفاقه على ابنته الكبيرة التي تستعد للزواج لذا وفرت المؤسسة بوتجاز وثلاجة ومفروشات، مبينة أن حياة كريمة هدفها مراعاة الأسر الأكثر احتياجا وهذا يتطلب تنمية شاملة في البنية التحتية والشباب والرياضة وغيرها، موضحة أن المؤسسة هدفها رعاية حياة الإنسان المصري.

وأكدت أن المؤسس نفذت سلسلة من الإجراءات للحماية الاجتماعية؛ ومنها مبادرة مصر الخير التي وزعت أكثر من مليون كارتونة مواد غذائية، حيث تم توزيع 65 ألف منها في قنا.