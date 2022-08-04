اتهام شاب بضرب زوجته حتى الموت بمعاونة شقيقه ووالده بالشرقية

أمرت سلطات التحقيق في مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، قبل قليل، بالتحفظ على زوج شاب وشقيقه ووالدهما، للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم، في الاتهامات الموجهة إليهم من أسرة زوجة الأول، بالتسبب في وفاتها، عقب تعديهم عليها بالضرب.

بلاغ بوفاة سيدة في كفر صقر ووجود شبهة جنائية

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، في وقت سابق اليوم الخميس، إخطاراً يفيد بورود إشارة إلى مركز شرطة كفر صقر من مستشفى كفر صقر المركزي، باستقبال سيدة تدعى « سارة و. م.»، 22 سنة، جثة هامدة، إثر إصابتها بنزيف في المخ وكدمات، ووجود شبهة جنائية في وفاتها.

اتهام الزوج ووالده وشقيقه بالتسبب في وفاة الزوجة

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال أسرتها اتهموا زوجها وشقيقه ووالده بالتسبب في وفاتها، حيث قاموا بالتعدي عليها بالضرب، بسبب خلافات عائلية.

تحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط الزوج وشقيقه ووالدهما، والتحفظ عليهم لعرضهم على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.