بالأسماء.. تفاصيل إصابة 21 عاملة في سقوط صوبة زراعية بالمنيا

تباشر الأجهزة المختصة في محافظة المنيا تحقيقاتها في حادث إصابة 21 عاملة سقطت عليهن صوبة زراعية، أثناء جمع محصول العنب داخل إحدى المزارع على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية «بلنصورة»، التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

خروج 3 مصابات من المستشفى

استقبل مستشفى المنيا العام 21 عاملة مصابات بجروح وخدوش وكدمات واشتباه نزيف داخلي وارتجاج وكسور، بينهن سيدة في حالة غيبوبة تامة، تم التصريح لـ3 مصابات بالخروج بعد تماثلهن للشفاء، بينما تخضع 18 مصابة للعلاج والإسعافات الأولية، تحت الإشراف الطبي بمختلف أقسام المستشفى.

أسماء المصابات في حادث مزرعة العنب

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابات للمستشفى العام، وتبين أن المصابات تتراوح أعمارهن بين 12 و45 سنة، وهن: «نورهان محمد حسن، 15 سنة، وآية محمد أحمد، 14 سنة، ومنار حسن سالم، 18 سنة، وماجدة مهنى حسن، 18 سنة، وصباح أشرف فولي، 18 سنة، ومنى خلف أحمد، 18 سنة، ورحمة علي قطب، 16 سنة، وأمينة عبدالحميد، 16 سنة، وحنين مخلوف خلف، 16 سنة، وملك محمد خلف، 18 سنة»، من قرية «دمشير» التابعة لمركز المنيا.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: «منى عبدالموجود، 45 سنة، وسما جمال محمد، 12 سنة، وريهام حسن عبدالجابر، 12 سنة»، من قرية «طوة» التابعة لمركز المنيا، بالإضافة إلى كل من: «هدير ياسر محمد، 18 سنة، وزينب مختار خلف، 27 سنة، وهالة محمود خليل، 45 سنة»، من قرية «بني عبيد» بمركز أبوقرقاص، و«شيماء مصطفى عبدالنبي»، 23 سنة، من قرية «البرجاية»، و«منار محمد»، 18 سنة، تقيم بقرية «الفكرية» بأبوقرقاص.

وأفادت التحريات الأولية بأن المصابات سقطت عليهن صوبة زراعية أثناء جمع محصول العنب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.