رحمة حسن تفضح متحرشا إلكترونيا على صفحتها: تعدى خصوصية المكان

كشفت الفنانة رحمة حسن، عن متحرش إلكتروني، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرة إلى أنه تعدى خصوصية المكان.

رحمة حسن تكشف عن هوية متحرش

ونشرت رحمة حسن صورة من حساب المتحرش، وعلقت عليها: «هام متحرش إلكتروني متحرش سوشيال ميديا تعدى خصوصية المكان».

رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية بعد عضة الكلب

وفي سياق آخر، كانت رحمة حسن، كشفت عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها للهجوم مؤخرا من قبل كلب وعضها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت حينها رحمة حسن صورة لها، وعلقت عليها: «الصورة دي علشان اطمن الناس اللي سالت عليا انشالله أبقى كويسة واحدة واحدة، أنا لسة بكمل الحقن وبغير على الجرح كل يوم بس الصورة دي علشان تطمن اصحابي وكل الناس الغالين، شكرا جدا ادعولي إني أبقى أحسن حقيقي».

مشاركة رحمة حسن في دراما رمضان المنقضي

وكانت آخر أعمال الفنانة رحمة حسن في دراما رمضان المنقضي، من خلال مسلسل «ملف سري»، التي تدور أحداثه حول عندما يوكل إلى القاضي يحيى عز الدين مهمة محاكمة عائلة المالكي الثرية بتهمة الفساد، يدفعه سعيه لتحقيق العدالة لخوض مغامرة خطيرة.

وشارك في بطولة المسلسل هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، دينا، نضال الشافعي، مادلين طبر، دنيا عبد العزيز، صبا الرفاعي، كارولين عزمي، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.