بكري يهنئ «مسلم» برئاسة مجلس إدارة الوطن والخطيب برئاسة التحرير: لهما مواقف لا تنسى

هنأ الإعلامي مصطفى بكري، الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بتوليه رئاسة مجلس إدارة الوطن، كما هنأ أيضًا الكاتب الصحفي أحمد الخطيب بمناسبة توليه رئاسة تحرير الجريدة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس: «الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الوطن».

بكري يشيد بدور الدكتور «مسلم» في الدفاع عن ثوابت الوطن

وأضاف: «أدى دورًا كبيرًا سواء كان عندما رئيسًا لتحرير المصري اليوم أو عندما كان رئيسا للتحرير في الوطن، وكان دائما مدافعا عن ثوابت الوطن، وله مواقفه التي لا تنسى».

بكري يهنئ «الخطيب» برئاسة تحرير جريدة الوطن

كما هنأ «بكري» الكاتب الصحفي أحمد الخطيب برئاسة تحرير جريدة الوطن، قائلا: «الكاتب الصحفي أحمد الخطيب من الكُتّاب أصحاب المواقف، وكانت له جولاته الكثيرة ومواقفه الكثيرة في فترة حكم جماعة الإخوان».

وواصل: «بهني زميلي الدكتور محمود مسلم برئاسة مجلس الإدارة، وبهني أيضا زميلي الأستاذ أحمد الخطيب برئاسة التحرير».