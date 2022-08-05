بدء إنشاء مستشفى أبو قرقاص وحملة مكبرة لإزالة الإشغالات.. أخبار 24 ساعة بالمنيا

ترصد «الوطن» أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت من بينها حفر أساسات مستشفى مغاغة، وبدء الأعمال بمستشفى أبو قرقاص المركزي، ضمن مبادرة حياة كريمة، وشن حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة.

بدء إنشاء مستشفى بأبو قرقاص

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن استمرار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبدء الأعمال الإنشائية لمستشفى أبو قرقاص المركزي على مساحة 23 ألف متر مربع وتخدم 700 ألف نسمة، والانتهاء من أعمال حفر أساسات مستشفى مغاغة المركزي على مساحة 18 ألف متر مربع وتخدم 650 ألف نسمة.

الكشف الطبي على 7 ألف سيدة خلال شهر

وأجرت مديرية الصحة الكشف الطبي على 7 آلاف و983 سيدة ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة، وذلك على مدار شهر يوليو الماضي، ليصل إجمالي عدد السيدات اللاتي تم توقيع الكشف الطبي عليهن 975 ألف و452 سيدة منذ انطلاق المبادرة قبل نحو 4 أعوام.

وشنت الوحدة المحلية بمركز سمالوط حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 31 مخالفة نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 17 محضر إشغال طريق وأجرت أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بناء مخالف داخل الحيز العمراني.

وقاد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، والتي تعيق حركة السير بالأحياء والشوارع الرئيسية ضمن خطة توسعة الشوارع ومنع التكدس المروري بمدن المحافظة.