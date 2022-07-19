«دبلوماسي»: ارتفاع أسعار الطاقة والأمن الغذائي أبرز التحديات أمام COP27

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في «حوار بطرسبورج للمناخ في لألمانيا، حيث تم طرح الرؤية المصرية لرئاستها COP27 على المجتمع الدولي، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل إنجاح المؤتمر المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

COP27 سيتم في إطار وضع دولي معقد للغاية

وأشار هريدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عواطف أبو السعود في برنامج هنا ماسبيرو على شاشة القناة الثانية المصرية، إن إنعقاد المؤتمر سيتم في إطار وضع دولي معقد للغاية من الناحية السياسية والاقتصادية، إضافة إلى التعقيد الذي يتضمن قضيتين هامتين مرتبطتين إرتباط مباشر بالمناخ وهي قضيتي الطاقة، والأمن الغذائي.

كلمة شاملة للرئيس السيسي بحوار بطرسبورج للمناخ

ووصف مساعد وزير الخارجية الأسبق كلمة الرئيس السيسي في حوار بطرسبورج للمناخ بالشاملة، حيث تضمنت رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ المقبل، إضافة إلى توضيح الاستراتيجية الوطنية التي انتهجتها الحكومة المصرية من أجل التعامل مع التغيرات المناخية، والجهود المبذولة لتقليل الإنبعاثات الحرارية، لافتًا إلى وجود وثيقة مصرية توضح جهود مصر في هذا الشأن.

إجراءات الحكومة المصرية تجاه المناخ تتسم بالجدية

وأشاد «هريدي»، بالإجراءات الرشيدة والجدية التي اتخذتها الحكومة المصرية، لافتًا إلى ضرورة دعم قارة أفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية، حتى تستطيع أن تصل إلى الإقتصاد الأخضر بعيدًا عن مصادر الطاقة التقليدية.