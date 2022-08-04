مباحث الدقهلية تعيد الطفل «مصطفى» لأسرته بعد اختطافه بـ4 أيام

تمكنت مباحث الدقهلية اليوم الخميس، من إعادة طفل جرى خطفه من أهله في مدينة جمصة، بعد 4 أيام من تتبع خط سير «متسول»، المتهم بخطفه، والذي استدرج الطفل عن طريق تقديم كيس بطاطس له، وأظهرت كاميرات المراقبة تفاصيل عملية الخطف، وبذلت مباحث الدقهلية جهوداً كبيرة حتى توصلت إلى مكان الطفل في منطقة دار السلام بسوهاج.

تداول فيديو خطف الطفل بجمصة

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لحظة سير طفل يدعى «مصطفى زيدان»، بمفرده في الشارع بمدينة جمصة، ويظهر شخص بيده كيس بطاطس يستدرجه به.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة جمصة، من بعض الاهالي، باختفاء طفل من مدينة جمصة، ‏يُدعى «مصطفى زيدان»، ‏بعدما شاهده أحد الأشخاص «متسول»، وذلك أثناء قيام شخص غير معروف باستدراجه، وتبين أن الطفل وأسرته من الصعيد، يقيمون في مصيف جمصة خلال موسم الصيف، للعمل كباعة جائلين.

تشكيل فريق بحث لإعادة الطفل

ولأهمية الواقعة، أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتفريغ الكاميرات بمحيط المنطقة التي ظهر فيها الطفل، لتحديد هوية الشخص الذي قام باستدراجه والوصول إلى الطفل.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن الطفل خطفه متسول، وتحرك به من مدينة جمصة حتى وصل به إلى منطقة دار السلام في محافظة سوهاج، وتمكنت من الوصول إليه بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، وإعادته إلى أسرته سالماً.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.