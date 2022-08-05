أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5-8-2022 مقابل الجنيه المصري

يبحث الناس عن أسعار العملات ويهتمون بها، لذا نستعرض الدولار واليورو والريال السعودي، في المؤسسات المصرفية، والتي شهد الكثير منها استقرارا في البنوك.

ويعرض موقع «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية مثل الدولار واليورو، والريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس بالبنوك المصرية، التي جاءت كما يلي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.05 جنيه للبيع و19.11 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي المصري 19.05جنيه للبيع و19.11 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في البنك المركزي نحو 19.03 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في في بنك قناة السويس نحو 19.03 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع، وسجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر اليورو 19.31 جنيه للبيع و19.51 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.51 جنيه للبيع و19.40 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

أما الجنيه الإسترليني فسجل سعره في البنك المركزي نحو 23.21 جنيه للشراء 23.35 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.12 جنيه للشراء مقابل 23.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.08 جنيه للبيع و5.06 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 5.09 جنيه للبيع و5.04 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي نحو في البنك الأهلي نحو 5.08 جنيه للبيع و5.06 جنيه للشراء.