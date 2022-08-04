أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 4-8-2022 مقابل الجنيه المصري

مع بداية التعاملات اليوم الخميس آخر أيام عمل الأسبوع للبنوك، ترتفع معدلات البحث عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في المؤسسات المصرفية، والتي شهد الكثير منها استقرارا في البنوك.

ويعرض موقع «الوطن» أسعار العملات الأجنبية والعربية مثل الدولار واليورو، والريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس الحالي، بالبنوك المصرية والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 19.03 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.05 جنيه للبيع و19.11 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي المصري 19.05جنيه للبيع و19.11 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في البنك المركزي نحو 19.03 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.51 جنيه للبيع و19.40 جنيه للشراء، كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع، وسجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر اليورو 19.31 جنيه للبيع و19.51 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

أما الجنيه الإسترليني فسجل سعره في البنك المركزي نحو 23.21 جنيه للشراء 23.35 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.12 جنيه للشراء مقابل 23.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.08 جنيه للبيع و5.06 جنيه للشراء، كما سجلت العملة السعودية في بنك مصر 5.08 جنيه للبيع و5.06 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 5.09 جنيه للبيع و5.04 جنيه للشراء.