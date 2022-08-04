العثور على جثة رجل توفي بجرعة مخدرات زائدة داخل منزله بالغربية

عثرت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، على جثة أحد الأشخاص في العقد الخامس من عمره، داخل شقته السكنية، بالحي الصناعي، في مدينة كفر الزيات، جثة هامدة، إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة.

تحريات المباحث حول الواقعة

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات محضراً بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الخامس من العمر، داخل شقته السكنية بمدينة كفر الزيات.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات

انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، الي محل الواقعة وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة للمدعو «تامر أ.»، يبلغ من العمر 44 سنة، مقيم بالحي الصناعي، بمدينة كفر الزيات، والجثة ليس بها أي علامات ظاهرية، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الوفاة نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، بواسطة سيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.