اليوم.. 3 سفن محملة بالحبوب الغذائية تبحر من الموانئ الأوكرانية

قالت منظمة «الأمم المتحدة» في بيان، إن 3 سفن أخرى محملة بالحبوب الغذائية تبحر،اليوم الجمعة، من الموانئ الأوكرانية مشيرة إلى أن وجهات السفن 3 دول «بريطانيا، أيرلندا وتركيا»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، قال «مركز التنسيق المشترك» في «إسطنبول» التركية، إنه وافق على مغادرة 3 سفن جديدة محملة بالحبوب مينائي أوديسا وتشيرنومورسك الأوكرانيين، اليوم الجمعة، مشيرًا في بيان، إلى أن السفن ستنقل 58 ألف طن من الذرة، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، أشار في وقت سابق، في إحاطة حول التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير «الخطة المشتركة» للأمم المتحدة، إلى أن تداعيات الحرب «الروسية الأوكرانية»، أسهمت في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حول العالم وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية«واس».

من جانبها، أشارت وسائل إعلام، إلى قيام سلطات مقدونيا الشمالية بنقل 4 طائرات هجومية من طراز «سو-25 إس» إلى أوكرانيا، دون الكشف عن معلومات النقل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

زيلينسكي: موسكو قصفت «توريتسك» بمنطقة «دونيتسك»

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية، قصفت، من جديد، على «توريتسك» بمنطقة «دونيتسك»، وأصابت محطة النقل العام، مشيرا في خطاب بالفيديو، إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين بينهم 3 أطفال.

الرئيس الأوكراني: تضرر كنيسة «القديس بانتيليمون» بـ «توريتسك»

وأضاف زيلينسكي، أن مباني سكنية تضررت من الشظايا كما تضررت كنيسة «القديس بانتيليمون»، وأشار الرئيس الأوكراني، إلى إصابة، قس.

ومنح زيلينسكي، جوائز رسمية لـ 192 من قواته، 6 منهم بعد وفاتهم، مشيرا في فيديو، إلى أنه منذ 24 فبراير الماضي، تم منح 25500 من قوات بلاده جوائز حكومية لشجاعتهم، أكثر من 4000 منهم بعد وفاتهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.