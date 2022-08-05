إصابة 4 أشخاص بسبب صاعقة أمام «البيت الأبيض»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، صاعقة ضربت منطقة «البيت الأبيض»، ما أسفرت عن إصابة 4 أشخاص في حالة حرجة، فيما شهدت السعودية، أمطارا على مكة المكرمة.

إصابات «لافاييت بارك» في حالة حرجة

وأصيب 4 أشخاص في حالة حرجة، على إثر تعرضهم لصاعقة ضربت منطقة «البيت الأبيض» في وسط عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية «واشنطن»، وأشارت خدمة الإسعاف والإطفاء بواشنطن، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن صاعقة في «لافاييت بارك» ضربت منطقة البيت الأبيض وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، مضيفة إن الإصابات في حالة حرجة.

السلطات تغلق جزء من الحديقة

وضربت الصاعقة، «حديقة لافاييت» الواقعة خارج مجمع «البيت الأبيض» مباشرة، فيما أغلقت السلطات جزءا من الحديقة مع وجود طواقم الطوارئ في مكان الحادث.

Breaking: ⁦@dcfireems⁩ says 4 patients in critical condition after lighting strike in Lafayette Park across from White House ⁦@nbcwashington⁩ pic.twitter.com/hql5GPtjst — Jackie Bensen (@jackiebensen) August 4, 2022

صاعقة تضرب غابة «بريدجر-تيتون» الوطنية

وفي سياق متصل، قال مسؤولون إن صاعقة، ضربت غابة «بريدجر-تيتون» الوطنية بولاية «وايومنج» الواقعة غرب الولايات المتحدة، ما أسفر عن مصرع طالب وإصابة آخر، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

VIDEO: Lightning strike at White House pic.twitter.com/eZ74VHIKNR — Breaking News (@NewsJunkieBreak) August 5, 2022

وفي السعودية، هطلت، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، كما شهدت مكة المكرمة، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي وقت سابق، فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة جنوبي غربي المملكة العربية السعودية، بوابات سد وادي الأحسبة، على إثر تجاوز منسوب المياه بالسد، وغزارة الأمطار خلال الفترة الماضية، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة.