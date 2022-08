إصابة 4 أشخاص بسبب صاعقة أمام «البيت الأبيض»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، صاعقة ضربت منطقة «البيت الأبيض»، ما أسفرت عن إصابة 4 أشخاص في حالة حرجة، فيما شهدت السعودية، أمطارا على مكة المكرمة.

وأصيب 4 أشخاص في حالة حرجة، على إثر تعرضهم لصاعقة ضربت منطقة «البيت الأبيض» في وسط عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية «واشنطن»، وأشارت خدمة الإسعاف والإطفاء بواشنطن، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن صاعقة في «لافاييت بارك» ضربت منطقة البيت الأبيض وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، مضيفة إن الإصابات في حالة حرجة.

وضربت الصاعقة، «حديقة لافاييت» الواقعة خارج مجمع «البيت الأبيض» مباشرة، فيما أغلقت السلطات جزءا من الحديقة مع وجود طواقم الطوارئ في مكان الحادث.

Breaking: ⁦@dcfireems⁩ says 4 patients in critical condition after lighting strike in Lafayette Park across from White House ⁦@nbcwashington⁩ pic.twitter.com/hql5GPtjst