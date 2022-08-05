مصرع فتاة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة على طريق شرم الشيخ

لقيت فتاة مصرعها في الحال وأصيب 5 آخرين من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي قبل كارتة أبوزنيمة بجنوب سيناء، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا فجر اليوم الجمعة، من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي قبل كارتة أبوزنيمة بنحو 10 كيلو مترات، اتجاه شرم الشيخ على الطريق الجديد.

وأسفر الحادث عن مصرع فتاة تدعى «مريم محمد السيد علي البلاسي»، 18 سنة، من محافظة جنوب سيناء، وإصابة 5 أشخاص آخرين هم «محمد سعد دهشور محمد»، 40 سنة من جنوب سيناء، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالترقوة اليسرى، و«صفاء عبد الحكيم محمود أحمد»، 38 سنة من جنوب سيناء، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 20 سم، و«محمد أشرف جمعة، 11 سنه من جنوب سيناء، مصاب اشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي.

كما أصيب «أشرف جمعة حسن»، 60 سنة جنوب سيناء، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 10 سم، و«آية أشرف جمعة حسن»، 18 سنة جنوب سيناء، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مستشفى أبورديس المركزي، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج بنفس المستشفى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وطلبت من إدارة مرور جنوب سيناء تقريرا لتحديد أسباب الحادث، وجرى تحرير محضر بالواقعة.