لأول مرة في الشرقية.. تركيب جهاز بريزما فلكس للغسيل الكلوي في مستشفى الزقازيق

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية قيام المجتمع المدني بدعم مستشفى الزقازيق العام بجهاز بريزمافلكس للغسيل الكلوي المستمر والبطئ CRR.

وأشارت مديرية صحة الشرقية في بيان لها اليوم، إلى أنه تم تركيب الجهاز لأول مرة بمستشفيات محافظة الشرقية، الذي تتخطى، كما قامت الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة بدعم المستشفى بالمستلزمات الخاصة بالتشغيل والتي تصل تكلفتها إلى 7 آلاف جنيه للمرة الواحدة، وتم اليوم تشغيل الجهاز، وإجراء أول حالة غسيل دموي باستخدام الجهاز لمريض بالعناية المركزة يبلغ من العمر ٥٥ عاما، والمريض الآن بحالة مستقرة، ويخضع للملاحظة الطبية تحت إشراف أطباء المستشفى.

تنظيم سلسلة محاضرات علمية وورش عمل للتدريب على الجهاز

يأتي هذا بعد استلام مدير مستشفى الزقازيق في الشرقية للجهاز، والاهتمام بسرعة إنهاء الإجراءات المخزنية، وإدخال الجهاز للخدمة، بالإضافة لقيام إدارة الطب العلاجي ومسئولة الكلى الصناعي بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة الزمالة المصرية، لتنظيم سلسلة محاضرات علمية وورش عمل تصل إلى 25 ساعة تدريبية، لتدريب الأطباء والممرضات العاملين بأقسام الكلى الصناعي بمختلف مستشفيات الصحة على كيفية تشغيل الجهاز، ومميزاته، ودواعي استخدامه.

مميزات جهاز بريزما فلكس

ويتميز جهاز بريزما فلكس بالقدرة على استخدامه لحالات القصور الكلوى الحاد المحجوزة بأقسام العنايات المركزة، أو التي تخضع لإجراء عمليات القلب المفتوح والقساطر القلبية، فهو يتيح عملية الغسيل الدموي ببطء شديد خلال مدة زمنية تصل إلى 24 ساعة، مما يجنب المريض حدوث أعراض جانبية خطيرة مثل التأثير على ضغط الدم وغيرها، كما يمكنه فصل بلازما الدم للمرضى الذين يعانون من أمراض مناعية.