الهند ترفع سعر الفائدة لثالث مرة منذ مايو: التضخم فاق التحمل

رفع البنك المركزي الهندي، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.4% في ثالث زيادة من نوعها منذ مايو، حيث يركز البنك على احتواء التضخم، وهو إجراء تم اتخاذه في كثير من الدول على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس أن يبلغ معدل التضخم 6.7% في هذه السنة المالية. وقال في بيان نقلته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية عقب اجتماع لجنة المراقبة بالبنك، أن يونيو هو الشهر السادس على التوالي، حيث تجاوز التضخم مستوى تحمل البنك المركزي البالغ 6%.

محافظ البنك المركزي الهندي: البيئة الاقتصادية والمالية العالمية تدهورت

وقال داس إن البيئة الاقتصادية والمالية العالمية قد تدهورت مع التأثير المشترك لتشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم والحرب في أوكرانيا مما زاد من مخاطر حدوث ركود.

وانخفضت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 79.05 روبية مقابل دولار أمريكي واحد. وعزا داس ضعفها إلى ارتفاع الدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

موجات كورونا في الهند والإضرار بالقطاع غير الرسمي

وتسببت موجات متعددة من تفشي فيروس كورونا في إلحاق أضرار بالغة بالقطاع غير الرسمي الكبير في الهند والخدمات كثيفة الاتصال مثل المطاعم والفنادق وتجارة التجزئة والسياحة، وارتفعت نسبة البطالة إلى ما يقرب من 8%، وفقًا لبيانات مركز الأبحاث لرصد الاقتصاد الهندي.

ونظم حزب المؤتمر المعارض الرئيسي، اليوم، مسيرات في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين والغاز والمواد الغذائية والسلع وضريبة الخدمات.

وزير المالية الهندي تدافع عن أداء الحكومة الاقتصادي

في المقابل، دافعت وزيرة المالية الهندي نيرمالا سيترامان عن طريقة تعامل الحكومة مع الاقتصاد في البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت إنه ليس هناك أي احتمال لانزلاق الهند إلى الركود، على الرغم من وجود بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى المعرضة لخطر أكبر للقيام بذلك.

وتوقع داس، اليوم، أن يتوسع الاقتصاد بوتيرة سنوية 7.2% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2023، ليتباطأ إلى 6.7% في العام المالي المقبل.