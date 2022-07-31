الهند تسجل أول وفاة محتملة بجدري القردة داخلها.. والرابعة خارج إفريقيا

أعلنت وزيرة الصحة ورعاية الأسرة بولاية كيرالا الهندية، فينا جورج، اليوم، الأحد، أن شابًا توفي في ثريسور بولاية كيرالا، أمس، ثبتت إصابته بمرض جدري القردة في بلد آخر، لتكون هذه أول حالة وفاة محتملة نتيجة الإصابة بجدري القرود في الهند والرابعة خارج إفريقيا.

الشاب المتوفي كان قد عاد قبل أيام من الخارج

وأوضحت صحيفة إنديان اكسبرس الهندية أن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، وهو من مواليد بونيور في ثريسور، توفي في مستشفى خاص في الهند بعد أيام من عودته من الخارج.

وقالت المسؤولة الهندية إنه تم تشخيص إصابة الشاب بـ جدري القردة أثناء تواجده في خارج الهند، مضيفة أنه لم تظهر عليه أي أعراض إصابة.

وأشارت إلى أنه كان قد تم نقل المصاب إلى المستشفى بسبب أعراض التهاب الدماغ. وتسلم أقاربه نتيجة الاختبار فقط يوم السبت. وسوف تحقق السلطات الصحية في أسباب الوفاة، نظرا لانخفاض معدل الوفيات بسبب الإصابة بجدري القردة.

دفن الشاب وفقا لبروتوكول مصابي جدري القردة

وتوفي الشاب بعد ظهر أمس السبت ودُفن وفقًا للبروتوكول الخاص بمصابي جدري القردة مع وضع جميع المخالطين له خلال الفترة الأخيرة تحت المراقبة.

جدير بالذكر أن هناك أربع حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة في الهند حتى الآن.