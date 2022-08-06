حظك اليوم برج الحمل السبت 6-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يتميز بأنه لديه الكثير من الثقة في النفس، وتظهر هذه الصفة في جميع المواقف التي يمرون بها في حياتهم الشخصية، ما يجعلهم رواد لمختلف الأشياء، وذلك لأنهم يفضلون فعل الأمور على طريقتهم، كما أنهم لديهم روح القيادة بالفطرة، كما انهم لديهم طاقة إيجابية يحرصون على نشرها للأشخاص المحيطين بهم، ويحتفظون بحماسهم ونظرتهم التفاؤليّة للحياة حتّى في الأوقات الحالكة، فهم لا يتركون المواقف الشديدة تغلبهم وتبعدهم عن العمل.

ويعتبر مولود برج الحمل من أكثر الأبراج التي تتمتع بالشجاعة، كما أنهم يحبون خوض التحديات والتصدي لها، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك أفكارا مربحة وترى المستقبل مشرقا أمامك والوقت مناسب للتخطيط.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل الحب تمدك بالسحر والجاذبية وبحضور رائع.

عيوب برج الحمل

ومن ابرز عيوب مولود برج الحمل انه لديه شخصية انانيو بشكل كبير، ما يجعلهم يفعلون أي شيء حتى يستطيعون الوصول إلى أهدافهم التي يسعون إليها ولا يهتمون بمشاعر من حولهم على الإطلاق.