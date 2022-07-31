من كيلو لـ2000.. احسب فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي لشهر أغسطس 2022
كتب:
سلامة عامر
04:46 م | الأحد 31 يوليو 2022
فاتورة الكهرباء "ارشيف"
يسعى مشتركو الكهرباء أصحاب العدادات الميكانية والتقليدية القديمة، من خلال الطرق التي وفرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى كيفية احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي عن شهر أغسطس 2022 بعد إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيم الاستهلاك.
كيف تحسب استهلاكك الشهري بفاتورة الكهرباء؟
وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون لاحتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2022 للقطاع المنزلي.
** استهلاك 50 كيلووات/ ساعة
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 50 كيلووات ساعة = 25 جنيها
50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيها
مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه
** استهلاك 100 كيلووات/ ساعة = 55 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 100 كيلووات ساعة
50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا
50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه
** استهلاك 150 كيلووات/ ساعة = 121.5 جنيه
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 150 كيلووات ساعة
150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات
** استهلاك 200 كيلووات/ ساعة = 160 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 200 كيلووات ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات
** استهلاك 250 كيلووات/ ساعة = 218 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 150 كيلووات ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
50 × 1.06 = 53 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها
** استهلاك 300 كيلووات/ ساعة = 271 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 300 كيلووات ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
100 × 1.06 = 106 جنيهات
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها
** استهلاك 350 كيلووات/ ساعة = 324 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 350 كيلووات ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها
** استهلاك 400 كيلووات/ ساعة = 392 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 400 كيلووات ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
50 × 1.28 = 64 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها
** استهلاك 450 كيلووات/ ساعة = 456 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 450 كيلووات/ ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
100 × 1.28 = 128 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها
** استهلاك 500 كيلووات/ ساعة = 520 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 500 كيلووات ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
150 × 1.28 = 192 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها
** استهلاك 600 كيلووات/ ساعة = 648 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 600 كيلووات ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيه
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
250 × 1.28 = 320 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
** استهلاك 650 كيلووات/ ساعة = 712 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 650 كيلووات ساعة
0.77 × 200= 154 جنيها
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
300 × 1.28 = 384 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
** استهلاك 700 كيلووات/ ساعة = 921 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 700 كيلووات ساعة
700 × 1.28 = 896 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
** استهلاك 800 كيلووات/ ساعة = 1049 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 800 كيلووات ساعة
800 × 1.28 = 1024 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
40 جنيها الحد الأقصى لخدمة العملاء على الفاتورة
** استهلاك 900 كيلووات/ ساعة = 1177 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 900 كيلووات ساعة
900 × 1.28 = 1152 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
** استهلاك 1000 كيلووات/ ساعة = 1305 جنيهات
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 1000 كيلووات ساعة
1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
** استهلاك 1100 كيلووات ساعة = 1635 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 1100 كيلووات ساعة
1.45×1100=1595 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها
** استهلاك 2000 كيلووات/ ساعة = 2940 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 2000 كيلووات ساعة
2000 × 1.45 = 2900 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها